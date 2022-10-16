شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الرابع للسياحة الرياضية المستدامة بسفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان بالتعاون مع الجامعة الألمانية الدولية للإدارة International School of Management ISM المؤتمر الدولي الرابع للسياحة الرياضية المستدامة بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، تحت عنوان "السياحة الرياضية المستدامة" .

ويأتي المؤتمر في إطار أنشطة المشروع الدولي المشترك بين كليتي السياحة والفنادق والتربية الرياضية بالجزيرة والممول من هيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD.

وشارك أكثر من خمسين باحثا من جامعات ISM و Chemnitz من ألمانيا وحلوان ومدينة السادات بأوراق بحثية تناولت العديد من الموضوعات والأفكار المبتكرة التي من شأنها تعزيز فرص السياحة الرياضية المستدامة وذلك على مدار ثمان جلسات متنوعة شملت التسويق والرعاة، واختيار المقاصد السياحية، والاستدامة في الرياضات المائية، والإدارة والشراكات في السياحة الرياضية، ومخرجات الأحداث الرياضية الكبرى، والقضايا المعاصرة في الرياضة والسياحة، وأخيراً تطوير السياحة الرياضية. ولقد أثرت الأبحاث التطبيقية المقدمة من شباب نادي ZED لكرة القدم المناقشات من الجانبين.

واستضاف المؤتمر عددا من المتحدثين من الأكاديميين المتميزين وخبراء الصناعة على رأسهم:

. Prof. Klaus Mühlbäck أستاذ التسويق الرياضي بجامعة ISM

Prof. Christine von Reibnitz أستاذ الصحة الرياضية بجامعة كيمنتز الألمانية.

Dr. Rami Mhanna أستاذ العلوم الرياضة بجامعة Winchester بالمملكة المتحدة.

Prof. Mahmoud Hanafy استاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس وممثل منظمة HEPCA.

وأشاد رئيس المؤتمر Prof. Alexander Hodck بالتنظيم المتميز للمؤتمر، والمشاركة غير المسبوقة للباحثين المصريين والتي حمست أقرانهم الألمان على التعاون لنشر أوراق بحثية مشتركة.

بينما أكدت الدكتور أمل عبد الله – عميد كلية التربية الرياضية على أهمية المشروعات الدولية التي تتيح فرص هائلة لشباب أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتنمية قدراتهم البحثية واكتساب الخبرات الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتور سهى عبد الوهاب – عميد كلية السياحة والفنادق أن توصيات هذا المؤتمر والمؤتمرات الثلاث السابقة سيتم مراعاتها في إعداد الماجستير الدولي المشترك للسياحة الرياضية المستدامة والذي سيتم طرحه قريباً كمخرج للمشروع.

ومن جانبها، أكدت الدكتور ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية ومقرر المؤتمر، على أهمية دعم القيادات الجامعية للأنشطة الدولية التي من شأنها إكساب أعضاء هيئة التدريس والطلاب خبرات ومهارات متعددة تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية وعلى جودة الخريج.

وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم فقرات للتدريبات الرياضية والمائية شارك فيها الحضور بحماس شديد.