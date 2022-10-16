ممطر ورياح ومائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة 21 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 16 أكتوبر وحتى الجمعة 21 أكتوبر 2022 على كافة الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مساء السبت، أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد. وحار على جنوب الصعيد نهارا، كما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء ليلا.

طقس يوم الأحد 16 أكتوبر:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 70% تقريبًا على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة وكفرالشيخ على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة صباحًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على غرب سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح ما بين 50 إلى 60 كم/ س وارتفاع الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.

طقس يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 أكتوبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس يوم الأربعاء 19 أكتوبر:

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس يومي الخميس والجمعة 20 و21 أكتوبر:

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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