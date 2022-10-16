"محمود" يطلب تطليق زوجته : "بتأكلنى أكل بايت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "محمود. ص" البالغ من العمر 30 عامًا، دعوى قضائية يطلب فيها تطليق زوجته "ه. ك" البالغة من العمر 29 عامًا، معللًا ذلك بأنها لا تقوم بواجباتها المنزلية، و مقصرة في حقوق زوجها ومنزلها ما دفعه إلى طلب التطليق.

وقال "محمود" في دعواه رقم 670 لسنة 2021: "تزوجت من هالة قبل عامين من الآن، إذ كان الأمر زواجًا تقليديًا ومرت الأيام سريعة، دون وجود أطفال، لكنني فوجئت بزوجتي لا تقوم على رعاية بيتها وزوجها بأي شكل من الأشكال".

وحسب أوراق الدعوى، أوضح صاحب طلب التطليق أن زوجته مهملة بشكل كبير في كافة واجباتها المنزلية وتجاه زوجها، مضيفا: "حتى الأكل دايمًا بتأكلهوني بايت".

وتابع الزوج مقيم الدعوى: "حاولت مرارًا وتكرارًا إصلاح الأوضاع مع زوجتي، ونصحتها كثيرًا بتغيير سلوكها غير المقبول، ولكنني لم أجد استجابة تذكر، ولم أجد أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة في منطقة التجمع الخامس لأقيم دعوى تطليق، لا تزال منظورة حتى الآن.