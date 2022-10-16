شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إزاى تحصل على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
1- سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب بالكلية.
2- استيفاء البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة "مفردات مرتب، بيان معاش، بحث اجتماعى".
3- تقديم الاستمارة للمشرف المختص.
4- يقوم الموظف المختص برعاية الشباب بدراسة حالة الطالب.
5- يوقع الموظف المختص بشئون الطلاب ومن خلالها يحدد نوع التكافل أو الاعانة المقدمة.
6- تصرف الإعانة عن طريق " سداد الرسوم الدراسية – إعانة مالية – مساهمة فى علاج الطلاب".
ويهدف صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات إلى تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، و المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطلاب، والعمل على حل المشاكل التى تواجه الطلاب وتحويل بينهم وبين الاستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.