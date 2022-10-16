شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تسليم 85 وحدة سكنية مجهزة للأسر الأولى بالرعاية بمركز الصف قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 20 قرية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف توفير سكن آدمي للأسر المستحقة والأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والنقل، لتغيير حياتهم للأفضل بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتواصل المبادرة أعمالها لإتاحة سكن كريم للمواطنين، من خلال ترميم وإعادة تأهيل وتطوير المنازل، بما يكفل لهم حق العيش الكريم، حيث أكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن مركز الصف سيشهد خلال المرحلة القادمة تسليم 85 وحدة سكنية كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية، استكمالا لخطة تسكين المواطنين المستحقين وتوفير سكن آمن لهم، ضمن أعمال المبادرة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهدت الجيزة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، توفير عدد من الوحدات السكنية الحضارية البديلة لقاطني المناطق غير الآمنة، انطلاقا من خطة الدولة لضمان حياة مستقرة ومستوى معيشى أفضل للمواطنين، حيث تم تسليم 82 وحدة سكنية كاملة التشطيب مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، للأسر المستحقة بالعزبة الشرقية بقرية الديسمى التابعة لمركز ومدينة الصف، وذلك كمرحلة أولى من المبادرة.

وتستعد محافظة الجيزة لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها و2 مليون مواطن مستفيد، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.