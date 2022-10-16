شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: معظم حالات الإصابة بكورونا بسيطة ولا تحتاج لدخول المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن معظم الحالات المصابة بكورونا بسيطة ولا تحتاج للدخول للمستشفيات.

وأضاف الدكتور حسام حسنى، أنه لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البرتوكول العلاجى المعتمد في نسختة الجديدة التي تم إعلانها مؤخرا، مضيفا أنه لم يتم تحديث البرتوكول العلاجى وتابع : البرتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة ونتائجها.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى تصريحات لليوم السابع: لا أحد يجزم بوجود موجات جديدة من كورونا لكن الأوضاع مستقرة والالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيمات يجنبنا موجة جديدة من الإصابات، لافتا إلى أن نسب الدخول للرعاية المركزة بسبب إصابات كورونا ضعيفة جدا وقد تكون منعدمة أحيانا واستكمل: حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا.

وأشار الدكتور حسام حسنى: نوفر الأجسام الأحادية المناعية والتي يحصل عليها مرضى نقص المناعة والأورام وغيرهم من المرضى وتابع لها فاعلية كبيرة في العلاج، مضيفا أنه من الوارد ظهور متحورات جديدة من أوميكرون لكنها جميعها تتجه إلى الضعف وجميع الحالات بسيطة إلى متوسطة.