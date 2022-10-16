شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
”الخليج 365” يوضح في السطور التالية المستندات والإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد:
المستندات المطلوبة:
1-تقديم طلب تركيب عداد جديد من العميل أو المنتفع.
2-إرفاق بطاقة الرقم القومي.
3-إرفاق آخر فاتورة مياه العميل.
4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل
5-البريد الالكتروني للعميل
الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد:
1-قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.
2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.
3-قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.
4-إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.
5-إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد و المهمات من المخازن.
6-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
7-الانتهاء من تقديم الخدمة.