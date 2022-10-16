شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، مع شكاوى المواطنين، بدءا من استقبالها على الخط الساخن 125 مرورا بعمليات المتابعة والإصلاح وحتى إغلاق الشكوى والتأكد من حلها، يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد في حالة انتهاء عمره الافتراضي.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية المستندات والإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد:

المستندات المطلوبة:

1-تقديم طلب تركيب عداد جديد من العميل أو المنتفع.

2-إرفاق بطاقة الرقم القومي.

3-إرفاق آخر فاتورة مياه العميل.

4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل

5-البريد الالكتروني للعميل

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد:

1-قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3-قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4-إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5-إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد و المهمات من المخازن.

6-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7-الانتهاء من تقديم الخدمة.