شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أسبوع القاهرة للمياه اليوم بمشاركة 70 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق صباح اليوم الأحد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور أكثر من 1000 مشارك من 70 دولة و66 منظمة دولية.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.

وسيعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه ، حيث تناقش فعاليات الإسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.