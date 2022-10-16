شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات الأوقاف خلال 3 أشهر.. أبرزها افتتاح 214 مسجدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، في تقرير حديث لها، تحقيق عدد من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى 2022 / 2023م، تضمنت افتتاح مساجد جديدة وتجديد وصيانة أخرى، بالإضافة إلى تدريب الأئمة وإصدار المؤلفات والترجمات.

وفيما يلى أبرز إنجازات الأوقاف خلال الربع الأول من العام المالى 2022 / 2023م:

1. 22% زيادة في أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية.

2. تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة.

3. إطلاق وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد بالمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين.

4. 62 برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا لأكثر من 12 ألف إمام وواعظة وإداري.

5. 9 معسكرات تثقيفية للأئمة والمؤذنين والوافدين.

6. إصدار 20 مؤلفًا ومترجمًا.

7. افتتاح 214 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا.

8. فرش 594 مسجدًا.

9. 33 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع.

10. 384 طنًّا من لحوم الأوقاف لثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف أسرة.

11. أكثر من 1.6 مليون جنيه منحة المجلس للطلبة الجامعيين الوافدين.

12. 336 ألف جنيه مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.