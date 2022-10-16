محاكمة هبة قطب بسبب تصريحات إهانة الرجال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأحد، محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري، واستخدام عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري.

أقام الدعوى المحامي أشرف ناجي، وجاء بها أن التصريحات تحرض على هدم الأسرة المصرية وتحرض على عدم الزواج والاستقرار، ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، بعدما صورته بأنه مجتمع منحرف ينتشر به الفسق والرذيلة، وتسبب ذلك في حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى.

وتضمنت التصريحات: "أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف، الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت، ولما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".