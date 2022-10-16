"هسافر بعد أسبوع".. صاحب أول تأشيرة عمرة من "نسك" يكشف لمصراوي تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعرب المواطن صلاح سليمان، صاحب أول تأشيرة عمرة تصدر له من منصة السعودية، عن سعادته بالحصول على تأشيرة العمرة من المنصة الجديد، وذلك ضمن العروض والباقات الخاصة المطروحة للمصريين.

جاء ذلك عقب أيام قليلة، من إطلاق منصة نسك السعودية، عروضا خاصة وباقات وبرامج اقتصادية متنوعة، للمصريين الراغبين في حجز العمرة "أونلاين"، بدون قيود أو شروط صحية بالنسبة للمعتمرين القادمين من مصر وغيرها من دول العالم.

وقال سليمان لمصراوي، إنه فور الدخول على المنصة وتقديم طلب تأشيرة عمرة بمعاونة نجله، تفاجأ بالمعاملة الطيبة والرد من جانب القائمين على المنصة ومقدمي العرض الخاص للمصريين.

وأضاف أنه فور التقدم على طلب التأشيرة صدرت بعدها بـ 24 ساعة كما هو معلن، وتم التواصل مع مؤسسة حسين حجازي المقدمة للعرض لمعرفة التفاصيل والفندق والمزارات، موضحا أن سعر التأشيرة بـ 4400 جنيه بجانب قيمة الضريبة 15%.

وتابع: "المؤسسة أرسلت لي التأشيرة أونلاين فيها كافة التفاصيل الكاملة لرحلة العمرة الخاصة بالباقة في مكة المكرمة، وأسعى الآن إلى حجز تذكرة الطيران للسفر خلال أسبوع أو 10 أيام من الآن، وهسافر بمفردي لأداء العمرة".

وأضاف سليمان: "أبحث الآن عن عروض تذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران والخطوط السعودية، وبحاول أبحث عن سعر البرنامج لأقل اللي يناسب فلوسي".

وكان حسين محمد حجازي، رئيس مجموعة شركات حجازي للعمرة والفنادق السعودية، وإحدى الشركات المعتمدة عبر منصة نسك للحج والعمرة، أعلن أمس إصدار أول تأشيرة عمرة من المنصة لمواطن مصري، وذلك ضمن العروض والباقات الخاصة المطروحة للمصريين.

وقدمت منصة "نسك" السعودية، باقة خاصة للمصريين، ذات مستوى اقتصادي تشمل (التأشيرة - التأمين الشامل - السكن بغرفة رباعية في فنادق 4 نجوم لمدة 5 ليال بمكة المكرمة فقط- المواصلات من الفندق وإلى الحرم - المواصلات من وإلى المطار، وذلك بسعر 4400 جنيه مصري، غير شامل الضريبة، التي تمثل حوالي 15%.

وتضم الباقة المقدمة على منصة نسك، السكن في فندق نسمات الخير محبس الجن والذي يبعد عن الحرم 1500 متر مواصلات من وإلى الحرم 24 ساعة، منوها بأن العرض المقدم لا يشمل تذاكر الطيران أو الوجبات.

ويحق لأي مواطن مصري الاستفادة من البرنامج ولا يشترط أن يكون من دول التعاون والخليج أو يحمل تأشيرة شنجن أو من دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، أعلن ترحيب المملكة باستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة من مصر.