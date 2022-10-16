شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تلاحق زوجها بـ20 دعوى نفقة و33 دعوى حبس بعد قصة حب 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وذلك بعد أن اعتادت على تعنيفه واستغلاله للسطو علي أمواله، وملاحقته بـ 20 دعوى نفقة و 33 دعوى حبس خلال 4 سنوات زواج، بعد فشل كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينها، ليؤكد الزوج:" أحببتها طوال 8 سنوات قبل زواجنا، وما أن أصبحت في عصمتي حتي تبدلت الأحوال، وعلمت حقيقة الفخ الذي وقعت فيه".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" حاولت الهروب بالطلاق ولكني اكتشفت حملها مني، مما دفعني للصبر والتحمل والعيش برفقتها، ولكنها استغلت أنها حاضنة وحاصرتني برفقة والدتها بعشرات الدعاوي ما بين حبس ونفقات بأنواعها لأعيش في جحيم في ظل عنفهم المسلط علي".

وتابع الزوج بدعواه:" طردتني خارج منزلي واستولت عليه، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي تبديد، واتهمتني بسرقة منقولاتها، وواصلت ابتزازي، وإجباري على سداد ديونها ووالدتها طمعا فى أموالي، والاستيلاء على مبالغ مالية مني تجاوزت 390 ألف جنيه، لأتعرض لبطشهم وعنفهم وسلاطة لسانهما، وملاحقتهم لى باتهامات كيدية لينالوا من سمعتي وساوموني على دفع الأموال لهما".

وتابع:" يئست من تصرفاتهم، واعتيادهم سرقة أموالي، وعندما أعترض يقوموا بحرماني وأهلى من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتنا وتمكيننا من الرؤية، وفى أخر خلاف قاموا بتلقيني علقة موت وتهديدي، وملاحقتي بدعاوي الحبس".

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.