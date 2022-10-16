شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصحة.. من الإهمال أيام الإخوان إلى تغطية صحية لكل المصريين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل عام 2013 كان قطاع الصحة يعانى إهمالاً كبيرًا زادت أزماته خلال فترة تولى الإخوان الحكم، حيث كان هناك نقص حاد فى الأدوية وتدنى مستوى الخدمات الطبية، حتى جاءت ثورة 30 يونيو التى أنقذت مصر من الجماعة الإرهابية، وجاء ملف القطاع الصحى على رأس أولويات الرئيس السيسى بعد توليه المسئولية.

وسعى الرئيس إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين على الأصعدة كافة وظهر ذلك واضحًا خلال الثمانى سنوات الماضية بإطلاق عشرات المبادرات التى نجحت فى تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية.

وتمثل مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الكبرى فى المنظومة والتى تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة

والوراثية تلك المبادرة التى تقع تحتها عشرات المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجانى لكل الفئات بداية من الجنين فى بطن الأم

إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.

وأصبحت مصر مركزًا لتوطين الصناعات الدوائية واللقاحات وارتفع إنفاق الدولة على قطاع الصحة ووصل إلى 128.1 مليار جنيه لعام 2022-2023.

كما تمت زيادة أعداد متلقى العلاج على نفقة الدولة بنسبة 70.6% حيث تم علاج 2.9 مليون فرد عام 2021 مقابل 1.7 مليون فرد عام 2014.

وتكللت الجهود بإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى بدأت بـ 6 محافظات ومن المقرر أن تشمل 27 محافظة مع نهاية 2030.