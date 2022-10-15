شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: فتح باب الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية ومحفظى القرآن حتى نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفويض عمداء المعاهد في فتح باب الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية ومحفظي القرآن الكريم حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

كما تقرر منح شهادة إتمام الدراسة لكل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية والاستفادة بالمتميزين منهم في مجال الخطابة بالنسبة للرجال والدروس الدينية كواعظات معتمدات بالنسبة للسيدات، ومنح شهادة إتمام الدراسة لكل خريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والاستفادة بالمتميزين منهم في مجال التحفيظ وقراءة السورة وعضوية المقارئ والاستفادة بالمتميزات من الخريجات في مجال التحفيظ وعضوية مقارئ السيدات .

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، بعمداء مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، بديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الديني، والدكتور هانى السباعى مدير عام شئون القرآن، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم.

وفى كلمته رحب وزير الأوقاف بالعمداء الحضور، موجهًا الشكر لهم على حضورهم، مؤكدًا على أهمية إعمال العقل فى فهم النص، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته، وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم دقيق أو إدراك كاف لفهم معانيها ومراميها ومقاصدها العامة، وأن مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم تتيح أمام الراغبين تلقى هذه العلوم على أيدى العلماء المتخصصين، كما أنها أحد أهم وسائلنا لخدمة القرآن الكريم.