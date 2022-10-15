شكرا لقرائتكم خبر عن نشر معدات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تحسباً لسقوط أمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى لتتمركز على المحاور والطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة.

وأعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، انطلاق معدات الشركة، وفقاً للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تحذر من احتمالية سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح حسن، أن الشركة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع مياه الأمطار ، لافتاً إلى إنه تم تحديد النقاط الساخنة بمحافظة القاهرة مسبقا وتمركز المعدات بها ، مشيراً إلى أن الشركة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية وتم تطهير 20الف شنيشه أمطار ومراجعه طلمبات25 نفق وأعمال تطهير لخطوط ومحطات الصرف وتأمين ومراجعه المعدات اللازمه لمواجهة التقلبات الجوية التي تحدث في موسم الشتاء وما يصاحبها من سقوط أمطار.