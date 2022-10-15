شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سيراليون يعرب عن تقديره الكبير للمكانة الرفيعة التى تحظى بها مصر إفريقياً ودولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور ديفيد فرانسيس، عن تقديره الكبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر إفريقياً ودولياً، والجهود التي تبذلها من أجل دفع التكامل الاقتصادي في أفريقيا.

جاء ذلك خلال تقديم السفير شريف رفعت صورة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية بفريتاون لوزير خارجية سيراليون بحضور مدير إدارة المراسم ومسئولي وزارة الخارجية السيراليونية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /السبت/ - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن وزير الخارجية السيراليوني أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة، مقدماً شكره لما تقدمه مصر لبلاده من برامج تدريبية لتأهيل الكوادر السيراليونية في كافة المجالات، متمنياً زيادة التواجد الاستثماري المصري في فريتاون.



ومن جانبه، نقل السفير المصري للوزير السيراليوني تحيات وزير الخارجية سامح شكري.



وأعرب عن رغبة مصر في تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقين في مختلف المجالات، والتطلع للتعاون مع الجانب السيراليوني لرعاية مصالح الجالية المصرية.