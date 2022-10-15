شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان الأعمال الجارية لتطوير الطريق الدولى الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورئيس هيئة الطرق، الأعمال الجارية في توسعة وتطوير الطريق الساحلي ضمن الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير من بورسعيد إلى محافظة كفر الشيخ.

وتفقد خلال الزيارة الأعمال الجارية التي يشهدها الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ ضمن الأعمال التي يشهدها الطريق، والتقى بعدد من المهندسين والقائمين على العمل، وتابع وزير النقل والمحافظ ما يتم من أعمال توسعة وتطوير.