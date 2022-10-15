شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مشاركة رفيعة المستوى فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان "5 مكاسب مهمة لمصر"، وفيه: مشاركة رفيعة المستوى فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى بأمريكا.. قمة المناخ بشرم الشيخ تجمع يضم قادة العالم والمؤسسات الدولية لدعم جهود معالجة تحديات البيئة.. اقتصاد مصر أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.. مصر لديها إمكانيات هائلة وتمتلك قطاعا خاصا قويا لجذب استثمارات بـ40 مليار دولار.. 100 مليار دولاغر سنويا هدف للصادرات المصرية يترجم بسياسات لدعم الصناعة والقطاع الخاص.

داخل العدد

ـ مكتب إقليمى للاتحاد البرلمانى الدولى فى مصر.

ـ "المتحدة" تحول الحلم إلى حقيقة.. القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر.

ـ ارتفاع صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية لـ632 مليون دولار.

ـ 40 % زيادة فى التبادل التجارى بني مصر والهند.

ـ النفايات اإللكترونية قنبلة تهدد العالم.. اختفاء 5 مليارات هاتف فى 2022 ..الأزمة تتزايد.. إعادة التدوير مطلب ضرورى.. ومصر تتخذ خطواتها للتصدى للمشكلة.