شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع الربط بين مصر وأكبر شبكة كهربائية بالوطن العربى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأكبر شبكة كهربائية بالوطن العربي، وهى الشبكة السعودية، من خلال إنشاء خط لتبادل 3 آلاف ميجاوات بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليار جنيه، والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي، وفيما يلي كل المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائى المصري السعودي.

1- وقعت مصر والسعودية اتفاقية لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة.

2- يعد هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

3- تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 10 مليارات جنيه.

4- يصل معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.

5- يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر و السعوديه لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.

6- من المقرر تشغيل المرحلة الأولى يونيو 2024 بقدرة 1200 ميجا وات.

7- تعاقدت مصر مع استشارى عالمى لمراجعة الأمور الفنية والمالية للمشروع.

8- من المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث والأول من نوعها فى مصر.

9- بدأ الجانبان المصري والسعودى فى أعمال الخاصة بإنشاء محطات المحولات والتصميمات الخاصة بخطوط النقل.