شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إيقاف قائد قطار وخصم نصف الأجر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل بيانا اليوم، فور رصد أحد مقاطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد قائدى القطارات بهيئة السكة الحديد المصرية، بعمل بث مباشر من داخل كابينة القيادة أثناء قيادته قطارا.
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بإجراء تحقيق فوري مع قائد القطار لمخالفته تعليمات ولائحة هيئة السكك الحديدية وأثبتت نتائج التحقيق حدوث الواقعة من قائد قطار رقم 990 (القاهرة /سوهاج) - جرار 2565 GE وذلك يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، وعليه أصدر رئيس هيئة السكك الحديدية قرارا بإيقاف قائد القطار مع صرف نصف الأجر الأساسي فقط.
وتؤكد وزارة النقل أن تعليمات الفريق مهندس وزير النقل المستمرة هي الالتزام التام بلائحة السكة الحديد والانضباط التام في العمل والالتزام بكافة معايير السلامة والأمان ولاتهاون مع أي مخطئ خاصة مع التطور الكبير في مستوى مرفق السكه الحديد و الذي يجب ان يتسابق كافة العاملين به لتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة لجمهور الركاب.