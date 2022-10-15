شكرا لقرائتكم خبر عن غلق سناتر للدروس الخصوصية ومصادرة محتوياتها فى حملة مكبرة بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، حملات مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بالحي اليوم السبت، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتمشيط المراكز وسناتر الدروس الخصوصية وغلقها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما لها من أضرار على العملية التعليمية.

وأسفرت الحملة، عن غلق عدد من السناتر ومصادرة محتوياتها بشوارع كفر طهرمس وعثمان محرم وخاتم المرسلين ومستشفى الصدر، وذلك بمتابعة سمير عويضة رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية، وذلك فى إطار حرص المحافظة على مجابهة المراكز وسناتر الدروس الخصوصية والمنشآت التى تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة.

وفي سياق متصل، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات ضبط واتخاذ الإجراء القانونى حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.