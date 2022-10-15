شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات التعليم العالى..27 جامعة حكومية و12 أهلية جديدة تدخل المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية تقدما غير مسبوق في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منذ 2013 وحتى عام 2022 تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم إنشاء 4 جامعات حكومية جديدة ليصل عددها إلى 27 جامعة.

وفى نفس السياق تم زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 إلى 40 جامعة، كما إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمستوى دولي، وإنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة بدأت الدراسة بها العام الجامعى 2022/ 2023.

كما تم بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية، وتجهيز 7جامعات جديدة العام الجامعى 2022 / 2023 واستقبلت اطال وفق برامج خاصة مميزة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وفى إطار التحول الرقمى ، أكدت وزارة التعليم العالى أنه تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات لدعم منظومة التحول الرقمي بتكلفة 8 مليار جنيه.