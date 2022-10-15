أبرزهم جمال عنايت وعادل حمودة.. إعلاميون ينضمون لقناة القاهرة الإخبارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام بعض الإعلاميين إلى فريق عمل قناة "القاهرة الإخبارية"، من بينهم حساني بشير والكاتب الصحفي عادل حمودة وجمال عنايت.

وانضمت أيضًا فيروز مكي مذيعة الأخبار في قناة Extra News، وجمانة هاشم عبر مكتب القناة بالعاصمة البريطانية لندن ومقدم البرامج ومذيع الأخبار محمد جاد، الذي يجيد اللغة الإنجليزية باللهجة البريطانية، ومارينا المصري ورغدة أبو ليلة وإيمان الحويزي وهمام مجاهد مذيع الأخبار بقناة extra News وكمال ماضي.

وشملت قائمة المذيعين: "خيري حسن وأميمة تمام وجمانة هاشم ونهى درويش ورغدة منير ومحمد عبد الرحمن وفادي غالي وشيرين غسان وشيماء الكردي وتامر حنفي وأحمد بشتو وداليا نجاتي ونهى درويش ومذيعة الأخبار اللبنانية شيرين غسان ورغدة منير وآية الكفوري وليلاس كافوزي وآية لطفي ودينا زهرة وأحمد أبو زيد ودينا سالم وداليا أبو عميرة وأمل الحناوي وليندا عبد اللطيف والتونسية هدى كمال".

وانضمت رشا عماد مذيعة الإخبارية السعودية السابقة والدكتورة منى شكر وبسنت فرج مذيعة راديو BBC السابقة، علاوة على بعض المراسلين منهم: خالد شقير من فرنسا وعربي مرزوق من برلين وحسين مشيك من موسكو.

ونشر الإعلامي أحمد الطاهري، تردد قناة "القاهرة الإخبارية" التي تُبث رسميًّا قريبًا عبر القمر الصناعي المصري الجديد، وهو 11747V.

وتعتمد القناة على "السرعة والمصداقية والصورة بكل أبعادها والخبر من كل عاصمة"، كما كشف "الطاهري" في منشور له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، والذي وصفها بأنَّها "عاصمة الخبر".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت خلال شهر يوليو الماضي تدشين "قطاع أخبار المتحدة".