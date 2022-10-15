70% أمطار.. 5 مناطق أكثر تأثرا بموجة الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة، غدا الأحد، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في فصل الخريف تتخللها تقلبات جوية حادة وسريعة.

ويستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط، يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على توفر الرطوبة، وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحب ذلك سقوط الأمطار، تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وتشمل الخريطة، نسب سقوط الأمطار على 13 منطقة، تضم حوالي 5 مناطق هم الأكثر عرضة لسقوط أمطار بنسبة 70% وهم: (السلوم – مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفرالشيخ)، وباقي المدن الأخرى تكون فيها الأمطار بنسبة 40% فقط وهم: (الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية - دمياط – مدن القناة – القاهرة الكبرى - شمال الصعيد).

ونصحت الأرصاد المواطنين، ضرورة القيادة بهدوء أثناء الأمطار، تجنبا لانزلاق السيارة، والتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، وتجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار، مع تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربائية.

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