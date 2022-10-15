الداخلية تكشف حقيقة استهداف منزل شخص في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً تضرر صاحب الحساب ونجله من رجال الشرطة بكفر الشيخ، لدلوفهم إلى منزله والتعدى على نجله.

وذكرت وزارة الداخلية في اليوم السبت: "بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ باستهداف نجل الشاكى بناءً على إذن صادر من النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة والذى تبين عدم وجوده بالمنزل وقيام الشاكى باختلاق واقعة اقتحام رجال الشرطة لمنزله والتعدي على شقيق المأذون بضبطه لخلق خصومة قضائية مع رجال الشرطة لغل يدهم عن متابعة نشاط نجله الإجرامي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.