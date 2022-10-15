شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة مهنئا السيدات الريفيات بيومهن العالمى: رمز الخير والأصالة والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المجلس القومى للمرأة التهنئة للمرأة الريفية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الريفية، مؤكدا أنها رمز الخير والطيبة والأصالة والعطاء من غير حدود، وهى الشريك الأساسي فى الاقتصاد الزراعي لمصر.

وتابع المجلس القومى للمرأة: وفى يوم 15 أكتوبر من كل عام العالم كله يحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية اعترافا وتقديرا لدورها العظيم فى استدامة المجتمع الريفى.

وقال المجلس: بنقولها كل سنه وانتى طيبة وكل سنة وانتى الخير والسند .. كل سنه وأنتى قوة مصر الزراعية ..كل سنة وأنتى كل معانى الحياة.