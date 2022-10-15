شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: اختيار مشروع "شجرة بيتنا" للطالبة دنيا إبراهيم سفيرا للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن استعدادات الدولة لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بشئون البيئة وخاصة قضية التغيرات المناخية وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الجادة فى سبيل تقليل الملوثات البيئية والتوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الملوثة، بهدف الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار محافظ الجيزة،، إلى أنه قد تقدم 167 مشروعا للمسابقة وتم اختيار أفضل 6 مشروعات منها حققت كافة المعايير المحددة، مؤكداً أنه قد تم اختيار مشروع (شجرة بيتنا) المقدم من الطالبة دنيا إبراهيم السعيد الخطيب ليكون سفيراً لمحافظة الجيزة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة والذى ينتمى إلى فئة مشروعات الزراعة الحضرية لتنمية ضواحى المدن والأحياء بالمحافظة من خلال زراعة الأسطح والذى يسهم فى زيادة المعروض من السلع الغذائية لخفض أسعارها، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال إشراك أهالى تلك المناطق بأعمال الزراعة وجنى ونقل المحاصيل والأعمال الصناعية القائمة عليها وإعادة التدوير مما يحسن من المستوى الإقتصادى لتلك الأسر.