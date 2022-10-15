شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين بالتصويت الإلكتروني لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين بالتصويت الإلكتروني لأول مرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استكمال جهود التعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية في مجال التصويت الإلكتروني بعد نجاح انتخابات هيئة النيابة الإدارية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية، موضحة أن عملية التصويت تمت باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وصرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي أن البرنامج يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات.

أضاف المهندس أشرف عبد الحفيظ أنه جرى الاتفاق على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة التي تساعد في ميكنة دورة عمل النظام الانتخابي داخل جمهورية مصر العربية، مشيدًا بأداء فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ودوره في إنشاء النظام الالكتروني الخاص بالعملية الانتخابية وتطويره، موضحًا قيام الوزارة من جانبها بمد هيئة النيابة الإدارية بالدعم الفني الكامل والمعدات والأجهزة وخطوط الربط والاستضافة اللازمة لتشغيل النظام.

يشار إلى أن عملية الاقتراع تمت في عدد 23 لجنة انتخابية لنقابة الموسيقيين على مستوي جمهورية مصر العربية.