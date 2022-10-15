شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يثمن رفع أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت بمدينة "كولن" الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مرصد الازهر ما شهدته مدينة "كولن" الألمانية، رفع الأذان لصلاة الجمعة بالمسجد الكبير لأول مرة، وذلك ضمن مشروع اقترحته سلطات المدينة في أكتوبر عام 2021 للسماح برفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفقًا لدرجة الصوت التي تقررها الحكومة، وهو الأمر الذي سيحدث تباعًا في مساجد أخرى بالولاية التي تبلغ 45 مسجدا.

ومن المقرر أن يستمر هذا المشروع لمدة عامين، ثم يتم تقييم نتائجه للنظر في إمكانية استمراريته.

ويأتي هذا المشروع متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لتحقيق الاندماج الاجتماعي للمسلمين، وتعبيرًا عن الحرية الدينية التي يكفلها الدستور الألماني للجميع، إلا أن هذه الخطوة لاقت اعتراضات واسعة من عناصر اليمين المتطرف في المدينة.