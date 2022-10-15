لو تليفونك استرق.. 7 خطوات قانونية لاسترداده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

يتقدم العشرات من المواطنين يوميًا، ببلاغات سرقة لهواتفهم المحمول مع اختلاف تفاصيل كل واقعة، لذلك من المهم أن تعرف الخطوات القانونية والإجراءات التي عليك اتباعها لاسترداد هاتفك المسروق.

ويرصد "الخليج 365" تلك الخطوات على النحو التالي:

* التوجه إلى قسم الشرطة محل واقعة السرقة وتحرير محضر رسمي.

* الذهاب إلى النيابة التابعة للقسم لتسلم صورة رسمية من المحضر عن طريقة النيابة، وفي تلك الخطوة اصطحب معك صورة من بطاقة هويتك الشخصية.

* رقم "serial number" الموضوع على "علبة الهاتف".

* تحرير محضر في مباحث الإنترنت التابعة لمحل سكنك، وفي تلك الخطوة اصطحب معك صورة من بطاقة هويتك الشخصية، ورقم "serial number".

* اترك رقم هاتف جديد خاص بك في مباحث الإنترنت للاتصال بك عند الوصول لمحمولك وضبط السارق.