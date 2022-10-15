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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات.

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 26 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

- فاصوليا 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏‎‏- جوافة 15 جنيها.

-رمان 12 جنيها

- البامية 25 جنيها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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