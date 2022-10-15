شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 7 جنيهات.
- البطاطس بـ 10 جنيهات.
- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 10.5جنيه.
- الجزر بـ 10.5 جنيه.
- الخيار بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 26 جنيه.
- الليمون بـ 11 جنيها.
- بامية 25 جنيها.
- فاصوليا 24 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
-رمان 12 جنيها
- البامية 25 جنيها.