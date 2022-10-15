شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نخطط لتحويل مدارس فنية تجارية إلى سياحية لخدمة قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى جلسة مائدة مستديرة مشتركة لإطلاق مبادرة إنشاء أول مجلس مهارات قطاعى (Sector Skills Council) فى قطاع السياحة بمصر، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، الذى شرح خلال كلمته الافتتاحية جهود وزارة التربية والتعليم لإصلاح منظومة التعليم التقنى من خلال خمس ركائز أهمها الشراكة القوية مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تخطط لتحويل عدد من مدارس التعليم التجارى إلى مدارس تعليم فنى للسياحة والفندقة لخدمة قطاع السياحة بشكل أفضل، وذكر أنه بالتعاون مع الحكومة الألمانية، تقوم الوزارة بإنشاء مركز تميز فى قطاع السياحة ليكون منارة التطوير للمدارس الأخرى.

كما أعرب عن سعادته بتأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة فى الوقت المناسب لتوجيه الوزارة من أجل توفير خريجين مؤهلين للعمل فى هذا القطاع.

وأوضحت الدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الوزارة لإصدار الإطار القانونى والمالى لإنشاء وتشغيل مجالس المهارات القطاعية من خلال مظلة جامعة تنظم أعمال جميع مجالس المهارات القطاعية وذلك بالتعاون مع مشروع قوة عمالة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مشيرة إلى أن إنشاء مجالس المهارات القطاعية هو إجراء رئيسى ضمن المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وترأس الاجتماع كل من، الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة لبناء القدرات، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتورة هايكه هارمغارت المدير التنفيذى الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور عدد من شركاء التنمية الدوليين مثل مكتب التعاون السويسري، ومؤسسة التدريب الأوروبية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GiZ).

تزامن الاجتماع مع المصادقة على القانون رقم 160 لعام 2022 من قبل فخامة رئيس الجمهورية لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) الذى ينص على دور مجالس المهارات القطاعية فى إجراء عمليات تدقيق الجودة لمقدمى خدمات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.