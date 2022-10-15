شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشارك فى اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالعراق غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ممثلًا عن الحكومة، غداً الأحد، في اجتماعات الدورة الـ97 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور أعضاء "المجلس" بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، وذلك بدعوة من السيد فايز المطيري مدير عام"المنظمة".
وتتضمن بنود مجلس الإدارة أيضا مناقشة تقرير حول نتائج أعمال الدورة "53"للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك"29 -31 مايو 2022"تونس/ الجمهورية التونسية، وتقرير حول نتائج أعمال الدورة غير العادية على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" 19-21 يوليو 2022"، وتقرير حول نتائج أعمال الدورة العادية "110"على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" 28 أغسطس- 1 سبتمبر 2022".