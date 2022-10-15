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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 14 منطقة ببورسعيد لصيانة موزع الديزل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع شبكات بورسعيد، بأنه سيتم قطع التيار الكهربائى اليوم السبت، من الساعة الثامنة ونصف صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا، نتيجة أعمال صيانة لموزع الديزل 3 طبقا لبرنامج الصيانة الدورى للموزعات.

 

ويتم فصل التيار الكهربائى عن المناطق الآتية: سنترال بورسعيد وسوق السمك الجديد ومبنى التأمين الصحى ش مصطفى كامل و محطة صرف 100 و مبنى الضرائب ش بنى سويف و محطة صرف s1 مستشفى الرحمة و مستشفى طيبة للولادة و مستشفى الليزك للعيون ارض الجولف _ ومستشفى المبرة و المناطق السكنية والأفران والمدارس بحى العرب والشرق والمناخ فى التى تقع فى نطاق الموزع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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