شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 14 منطقة ببورسعيد لصيانة موزع الديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع شبكات بورسعيد، بأنه سيتم قطع التيار الكهربائى اليوم السبت، من الساعة الثامنة ونصف صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا، نتيجة أعمال صيانة لموزع الديزل 3 طبقا لبرنامج الصيانة الدورى للموزعات.

ويتم فصل التيار الكهربائى عن المناطق الآتية: سنترال بورسعيد وسوق السمك الجديد ومبنى التأمين الصحى ش مصطفى كامل و محطة صرف 100 و مبنى الضرائب ش بنى سويف و محطة صرف s1 مستشفى الرحمة و مستشفى طيبة للولادة و مستشفى الليزك للعيون ارض الجولف _ ومستشفى المبرة و المناطق السكنية والأفران والمدارس بحى العرب والشرق والمناخ فى التى تقع فى نطاق الموزع.