تعرف على حركة الموانئ البحرية بالبحر الأحمر اليوم

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 445 شاحنة و31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 155 شاحنة و29 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينة دليلة، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكبا بموانيها .