شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يبحث آليات وخطوات جذب الطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مسئولي الوافدين بالجامعة وذلك لاستعراض ملف الطلاب الوافدين والوقوف علي تفاصيل شؤونهم الأكاديمية واستعراض خطة ادارة الوافدين للعام الحالي.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين واعضاء هيئة مكتب الوافدين و منسقي شئون الوافدين بكليات الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير الدعم والجودة في الخدمات والدراسة وكافة المتطلبات المتعلقة بالطلاب الوافدين، كما طالب بإعداد خطة مستقبلية بخطوات واضحة لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بجامعة حلوان والتى تضم عدد كبير من البرامج المميزة والواعدة التي تخدم سوق العمل داخل مصر وخارجها، وخلال الاجتماع وعد رئيس الجامعة بتوفير الامكانيات والدعم المناسب لتحقيق الاهداف المطلوبة.

وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بتسهيل التواصل واستيعاب الطلاب الوافدين بمختلف الكليات بالإضافة إلى التعاون مع الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والتنسيق الكامل معهم .

ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة وجهودها الدءوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، وبذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات و توفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية و تقديم خدمات متميزة، و كل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.

كما عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع موسع مع رؤساء المشاريع البحثية الممولة سواء المحلية أو الدولية لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، حيث تم بحث التحديات التى تواجه مديرى المشروعات مع الادارات المعنية المختلفة تمهيدا لتذليلها لدفع كل المشاريع لتحقيق اهدافها ومخرجاتها طبقا لخطة كل مشروع والعقد المبرم مع الجامعة.

وناقش الاجتماع آليات تحفيز الباحثين للتقدم والحصول على مشروعات بحثية ممولة محلية ودوليا وتم التوجيه بفتح كافة المعامل والمراكز البحثية بالكليات لجميع الباحثين لإجراء البحوث بعد انتهاء اليوم الدراسي وتوفير كافة السبل والاحتياجات التى تشجع الباحثين على تنفيذ الأبحاث العلمية والتطبيقية.

كذلك تم التوجيه بإعداد وتنفيذ دورة مستندية محكمة لكافة الإجراءات الإدارية التى يحتاجها أى مشروع لضمان سرعة التنفيذ فى الأوقات المحددة، التنسيق والتواصل المباشر بين الكيانات المختلفة المسئولة عن دعم تنفيذ المشروعات البحثية الممولة تحت إشراف وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

وخلال الاجتماع تم التوجيه بضرورة تجميع الكيانات المختلفة ذات الصلة بدعم المشروعات البحثية والدولية بمكان واحد لضمان سرعة التواصل والتنسيق فيما بينهم بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة فى مجال المشروعات الممولة متضمنه تلك الكيانات وحدة إدارة المشروعات، مكتب العلاقات الدولية، مكتب المنح الدولية، مكتب الحاضنات التكنولوجية، مكتب تسويق الخدمات الجامعية.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتورة ياسمين ابوزيد مدير مركز ابحاث ودراسات النانوتكنولوجى، الدكتور إيهاب عيسوي مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، الدكتور هابى حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الدكتورة لبني شهاب نائب مدير مكتب العلاقات الدولية وعدد من مديرى المشروعات البحثية بالجامعة.