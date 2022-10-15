شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ترعة المريوطية.. مشروع حضارى هائل ينفذ على أرض الجيزة.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير ترعة المريوطية، أحد أبرز المشاريع التنموية العملاقة التي تنفذ على أرض الجيزة، والتى قضت على العشوائية والإهمال والفوضى بمماشى سياحية ومسطحات خضراء ومواقف سيرفيس حضارية وأكشاك ومطاعم نموذجية للشباب، لتتحول المنطقة بفضل قطار التنمية والتطوير لمزار سياحي جديد يوفر فرص عمل للشباب ويجذب مرتاديها من المواطنين والسائحين.

"الخليج 365" يوضح فى السطور التالية مراحل أعمال المشروع، بعد افتتاح المرحلتين الأولى والثانية وإنجاز 80% من أعمال تغطية الترعة في المسار بين شارعى الهرم والملك فيصل ضمن أعمال المرحلة الثالثة.





المرحلة الأولى من المشروع

-شهدت تغطية جزء من مسار الترعة بالقطاع الجنوبى بشارع الأهرام بطول 3.6 كيلو متر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، لتوفير مساحة بديلة لنقل موقف السيرفيس به بعيدًا عن الطريق الرئيسى.

-استكمال تطوير الجزء الكائن بعد الموقف وتدبيشه ورصف البحر الشرقى والغربى للطريق ليتحول إلى كورنيش وممشى سياحى حضارى وأماكن للخدمات ونقاط ترفيهية للمواطنين.

-إنشاء مجمع مواقف المريوطية بتكلفة إجمالية 10 ملايين و200 ألف جنيه، وطاقة استيعابية 225 سيارة، والذي ساهم فى القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع.





المرحلة الثانية من المشروع

-تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام بطول 500 م2.

-إنشاء موقف سيرفيس حضارى مطور به بوابات إلكترونية للدخول والخروج وتنظيم العمل به لمنع التكدس والعشوائية، بديلا للموقف العشوائى بالمنطقة سابقا، مع مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء وخدمات الإنارة التجميلية للمشى.

-إنشاء سور حضارى على جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائى من التلوث، وحائط دبش مائل على جانبى المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالى للمجرى والمحافظة على الجسور من الانهيارات.





المرحلة الثالثة من المشروع

-تشمل تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والهرم بطول 500 م2.

-تشهد إنشاء مجمع مواقف حضارى فى المنطقة الرابطة بين شارع الملك فيصل ومنطقة الشيشينى والطريق الدائرى.

-تدبيش باقى الترعة وإنشاء ممشى حضارى ومقاعد لجلوس المارة، وأماكن لانتظار السيارات، وتخصيص أماكن لوضع أكشاك حضارية بأنشطة مطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى.

-تغطية جزء من الترعة بداية من تقاطعها مع شارع فيصل باتجاه الطريق الدائرى يخصص كموقف حضارى بديلا للموقف العشوائى، وتطوير باقى المسافة بداية من من تقاطع ترعة المريوطية مع شارع الملك فيصل حتى اتجاه الطريق الدائرى بطول 2.5.



المريوطية



تطوير ترعة المريوطية



جانب من تطوير الترعة