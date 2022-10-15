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شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المروجين لمستحضرات طبية مجهولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة المروجين للمستحضرات الطبية المجهولة عبر مواقع التواصل؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المروجين للمستحضرات الطبية المجهولة عبر مواقع التواصل.
نتيجة الاستطلاع
وأيد 94% من القراء تغليظ عقوبة المروجين للمستحضرات الطبية المجهولة عبر مواقع التواصل، بينما عارض 6% فقط من القراء تغليظ العقوبة.