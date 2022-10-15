%94 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المروجين لمستحضرات طبية مجهولة

وأيد 94% من القراء تغليظ عقوبة المروجين للمستحضرات الطبية المجهولة عبر مواقع التواصل، بينما عارض 6% فقط من القراء تغليظ العقوبة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012