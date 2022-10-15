تقلبات جوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة حتى الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 15 أكتوبر وحتى الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على كافة الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” مساء اليوم الجمعة أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وأشارت إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

​السبت 15 أكتوبر:

أمطار متوسطة مساءً تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 80%على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية والغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ليلًا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من الشرقية، المنوفية تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

يومي الأحد والاثنين 16 و17:

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 18 أكتوبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 19 أكتوبر:

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.