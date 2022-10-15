حدث ليلا| جديد قرض صندوق النقد.. تفاصيل أول تأشيرة لمصري من منصة نسك

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

صندوق النقد: حل قضايا كبيرة في المفاوضات مع مصر.. ونبحث تفاصيل تتعلق بسعر الصرف

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن مسؤولي صندوق النقد الدولي حلوا جميع "قضايا السياسة الكبيرة" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد.

إبراهيم عيسى: مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي جزء من خطوات عبور الأزمة الاقتصادية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي جزء من خطوات عبور الأزمة الاقتصادية.

التموين: المخزون الاستراتيجي من الأرز يكفي لمدة عام

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أسعار الأرز شهدت ارتفاعا هذا العام ليسجل الأرز رفيع الحبة 6500 جنيها بالإضافة إلى 100 جنيه حافز والأرز عريض الحبة 6750 جنيه بالإضافة إلى 100 جنيه حافز، مقارنة بـ 4000 جنيه العام الماضي.

سقوط أمطار على 12 محافظة.. و8 تحذيرات عاجلة للمواطنين غدًا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في 12 محافظة من احتمالية سقوط أمطار رعدية يوم غد السبت على عدة مناطق في الجمورية، وذلك بسبب منخفض جوي على البحر المتوسط..

ننشر أول تأشيرة تصدر من منصة نسك لمعتمر مصري

أعلن حسين محمد حجازي، رئيس مجموعة شركات حجازي للعمرة والفنادق السعودية، وإحدى الشركات المعتمدة عبر منصة نسك للحج والعمرة، إصدار أول تأشيرة عمرة من المنصة لمواطن مصري، وذلك ضمن العروض والباقات الخاصة المطروحة للمصريين.

تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم إلى 22 شخصا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار منجم فحم شمالي البلاد.

وزير المالية: أمد الأزمة الاقتصادية العالمية مرتبط بمدى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اقتصادات العالم أجمع تواجه حالة من الكساد، مشددًا على أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي كانت ضاغطًا على أغلب العملات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك تدهورًا كبيرًا في اسعار صرف العملات الأجنبية بما في ذلك العملات القوية وهو ما ينعكس على الوضع الاجتماعي وارتفاع تكاليف المعيشة.