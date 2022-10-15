رسالة من الأرصاد للمواطنين: ارتدوا "الجاكيت" بداية من هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى وإسلام لطفي:

وجهت الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين لارتداء "جاكيت" خفيف أو قطعة ملابس إضافية، في حالة عودة المواطنين من أعمالهم في فترات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر، إثر الشعور بالبرودة في هذه الأوقات.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنَّ ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ستكون مع فصل الشتاء، لكن في الوقت الحالي، من الممكن أن يتم ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الصباح أيضا.

وتوقعت "غانم" بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من مساء غد السبت، بسبب التأثر بوجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط وأيضًا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحة أن هذان العاملان سيسببان حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية.

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