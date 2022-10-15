شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلى لميدان ماجدة لإنشاء مشروع المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق ميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر كليا، أمام حركة المرور، تحديداً (المتجـه مـن ميـدان ماجدة اتجاه میدان سیتی سكيب والقادم من ميدان سيتى سكيب اتجاه ميدان ماجدة)، لمدة عام، فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

التحويلة المرورية الأولى

- حركة المركبات القادمة من نادي 6 أكتوبر وامتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير اتجاه میدان سيتى سكيب، تسلك المسار الآتي:

الدخول يميناً بشارع التحرير (قبل موقع الغلق مباشرة) استكمال السير بشارع التحرير وصولا حتي ميدان 17 ثم الدوران إتجاه اليسار بميدان 17 بإتجاه شارع 17 وصولاً حتى المحور المركزى الموازى بعد تجاوز منطقة الأعمال ثم الدخول يميناً إتجاه ميدان سيتى سكيب.

التحويله الثانية:

-المركبات القادمة من ميدان سيتى سكيب وترغب بالسير إتجاه ميدان الحصرى، تسلك المسار الآتى:

الدخول يميناً بشارع كمبوند السرايا "قبل موقع الغلق بمسافة "150 متر ثم الدخول يساراً إتجاه شارع خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر، ثم إستكمال السير بشارع خلف مكتبة الجامعة وصولاً لميدان الحصرى.



الغلق الكلى



غلق الميدان