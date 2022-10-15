شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدراسة فى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت 15 أكتوبر الجارى، أول أيام الدراسة في مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، فيما تنطلق بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم 22 أكتوبر الجارى.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام المراكز الثقافية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وفى كلمته رحب وزير الأوقاف بالعمداء الحضور، موجهًا الشكر لهم على حضورهم، مبينًا أن مراكز الثقافة الإسلامية من أهم محاور نشر الفكر الوسطي المستنير، حيث تتيح أمام الراغبين تلقي العلم الشرعى على أيدى العلماء المتخصصين.

وأطلع وزير الأوقاف العمداء على مجمل النشاط العلمى والدعوى والثقافى لوزارة الأوقاف، وأهدى وزير الأوقاف العمداء عددًا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وتم خلال اللقاء التأكيد على إقامة عدد من الندوات العامة في هذه المراكز حول أهم القضايا العصرية من خلال خطة القطاع الديني في ذلك، وكذلك إقامة مسابقة علمية منهجية على مستوى الجمهورية بين الدارسين في هذه المراكز في المناهج التي يدرسونها يقيمها القطاع الديني بالوزارة.