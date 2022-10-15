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وزير الأوقاف يوجّه بصرف 30 ألف جنيه لأسرة عامل نظافة توفى أثناء عمله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العزاء لأسرة العامل مجدي نصر أحمد مصطفى المتوفى عصر اليوم الجمعة، أثناء قيامه بالنظافة بمسجد محمد عتمان الكبير ببنى عتمان قرية قمبش مركز ببا بمحافظة بني سويف.

كما قرر وزير الأوقاف صرف 30 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف بني سويف بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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