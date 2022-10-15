أمطار رعدية متفاوتة الشدة.. الأرصاد تصدر تحذيرا بشأن طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الغد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار من مساء السبت على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ليلا.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون رعدية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

أما بالنسبة لوصف حالة الطقس، فمن المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.