6 مصابين في حادث أعلى دائري المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الدائري بمنطقة المنيب غرب الجيزة؛ إثر حادث أسفر عن سقوط 6 مصابين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين اتجاه المريوطية.
انتقل الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وجرى نقل المصابين الستة -تنوعت إصابتهم ما بين كسور وكدمات بالجسم- إلى المستشفى للعلاج.
أوناش إدارة المرور جنبت آثار الحادث نهر الطريق لإعادة تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.