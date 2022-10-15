6 مصابين في حادث أعلى دائري المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الدائري بمنطقة المنيب غرب الجيزة؛ إثر حادث أسفر عن سقوط 6 مصابين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين اتجاه المريوطية.

انتقل الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وجرى نقل المصابين الستة -تنوعت إصابتهم ما بين كسور وكدمات بالجسم- إلى المستشفى للعلاج.

أوناش إدارة المرور جنبت آثار الحادث نهر الطريق لإعادة تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.