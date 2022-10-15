- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات هاتف تختفى فى 2022.. تحذير من جبال "النفايات الإلكترونية" (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يصادف يوم 14 أكتوبر اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، وكشف المنتدى الدولي لنفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، عن أن هذا العام يشهد التخلص من 5.3 مليار هاتف، ما يلقي الضوء على المشكلات البيئية المتصاعدة بسبب المخلفات الإليكترونية.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن الكثير من الناس يحتفظون بالهواتف القديمة بدلا من إعادة تدويرها، والمعادن الثمينة غير المستخرجة من نفايات الإلكترونيات، مثل النحاس الموجود في الأسلاك أو الكوبالت في بطاريات يعاد شحنها ، يتم استخراجها من مصادر طبيعية.
تحذير من جبال النفايات الإلكترونية
وهناك ما يقدر بـ 16مليار هاتف محمول حول العالم وفي أوروبا، وثلث هذا العدد لم يعد مستخدما.
وقال المنتدى إن بحثه أظهر أن "جبل" النفايات الإلكترونية والكهربائية - بما في ذلك الغسالات وأجهزة تحديد المواقع - سيرتفع إلى 74 مليون طن بحلول العام 2030.
وفي وقت سابق من العام، دشنت الجمعية الملكية للكيمياء حملة للترويج للبحث عن النفايات الإلكترونية من أجل صناعة منتجات جديدة، وسلطت الضوء على الصراعات العالمية ومنها الحرب في أوكرانيا التي تهدد سلاسل إمداد المعادن الثمينة.