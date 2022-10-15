شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات هاتف تختفى فى 2022.. تحذير من جبال "النفايات الإلكترونية" (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف يوم 14 أكتوبر اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، وكشف المنتدى الدولي لنفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، عن أن هذا العام يشهد ‏التخلص من 5.3 مليار هاتف، ما يلقي الضوء على المشكلات البيئية ‏المتصاعدة بسبب المخلفات الإليكترونية.‏

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن الكثير من الناس يحتفظون ‏بالهواتف القديمة بدلا من إعادة تدويرها، والمعادن الثمينة غير المستخرجة من نفايات ‏الإلكترونيات، مثل النحاس الموجود في الأسلاك أو الكوبالت في بطاريات يعاد شحنها ، ‏يتم استخراجها من مصادر طبيعية.‏



تحذير من جبال النفايات الإلكترونية

وهناك ما يقدر بـ 16مليار هاتف محمول حول العالم وفي أوروبا، وثلث هذا العدد لم يعد ‏مستخدما.‏

وقال المنتدى إن بحثه أظهر أن "جبل" النفايات الإلكترونية والكهربائية - بما في ذلك ‏الغسالات وأجهزة تحديد المواقع - سيرتفع إلى 74 مليون طن بحلول العام 2030.‏

وفي وقت سابق من العام، دشنت الجمعية الملكية للكيمياء حملة للترويج للبحث عن ‏النفايات الإلكترونية من أجل صناعة منتجات جديدة، وسلطت الضوء على الصراعات ‏العالمية ومنها الحرب في أوكرانيا التي تهدد سلاسل إمداد المعادن الثمينة.‏