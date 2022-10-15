شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 15/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 57: 2
موعد صلاة المغرب 5:26 م
موعد صلاة العشاء 6:43
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:01
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:25
موعد صلاة الظهر 11:37 م
موعد صلاة العصر 2:53 م
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:39 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:17
وقت صلاة الظهر 11:28
موعد صلاة العصر 2:47 م
وقت صلاة المغرب 5:16 م
وقت صلاة العشاء 6:30 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد صلاة العصر 54: 2
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:37