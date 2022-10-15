شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومها العالمى.. تعرف على أنواع النفايات الإلكترونية ومصادرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم 14 أكتوبر اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، تلك النفايات التى تعد بقايا الأجهزة الإلكترونية، حيث يطلق عليها (E-WASTE) وهي نتاج استهلاك المعدات والأجهزة الالكترونية التي أصبحت اليوم تشكل قضية بيئية عالمية، حيث بلغت حجم النفايات الالكترونية في كل عام ما بين 20 إلى 50 مليون طن في جميع أنحاء العالم والتي تشكل خطر كبير على صحة الإنسان والبيئة.

ومن الالكترونيات الأكثر استخداما في حياتنا اليومية: التلفزيون، الكمبيوتر المحمول وتوابعه (طابعة، كاميرا رقمية، ماسح ضوئي) الهواتف النقالة، الأجهزة اللوحية، البطاريات، الفاكس والأجهزة المنزلية (الثلاجة، الميكروويف) وغيرها.

أنواع ومصادر النفايات الإلكترونية

-أجهزة منزلية

المايكرويف

أجهزة الترفيه المنزلي

طباخات كهربائية

دفايات

-أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الهواتف المحمولة

الهواتف الذكية

أجهزة الكمبيوتر المكتبية

شاشات الكمبيوتر

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

محركات الأقراص الصلبة

-الأجهزة الإلكترونية

وحدة التحكم عن بعد

الأسلاك الكهربائية

المصابيح

االمطاحن

الساعات الذكية

أجهزة مراقبة القلب