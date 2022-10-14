شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: أكثر من 10 مصانع تعمل فى مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد جهاز شئون البيئة فرع الشرقية، لطرح مشروع بيئي لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية وصهر سبائك النحاس، بالمنطقة الصناعية "a4 " فى مدينة العاشر من رمضان .

ومن جانبه قال الدكتورمجدى الحصري رئيس فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مدينة العاشر من رمضان، بالتوازى مع وجود أكثر من 10 مصانع على مستوى الجمهورية تعمل فى مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، وتحويلها لسبائك ذهبية، الا ان مشروع العاشر من رمضان، يستهدف تحويل المخلفات الالكترونية كمادة خامة تمهيدا لتصديرها، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع عقدو جلسة تشاور مجتمعية، أغسطس الماضى ، بمدينة العاشر من رمضان حول مدى أهمية المشروع من أجل الدفع بحركة التنمية وكجزء من الاستثمارات الخضراء، التى تتفق ونهج الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، مضيفا أنه تم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى، والدراسة البيئية الخاصة بالمشروع ، كما تم استكمال كافة الإجراءات المرتبطة بالمشروع والتى تخضع للإشراف الكامل لوزارة البيئة.

وأشار الحصرى أنه خلال جلسة التشاور المجتمعى تم معرفة الأهمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، إضافة لدور المجتمع المدنى فى جمع المخلفات الإلكترونية والتوعية المجتمعية بأهمية التخلص الآمن من هذه المخلفات وتحويلها لقيمة مضافة تساهم فى التحول للاقتصاد الأخضر.